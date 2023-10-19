В Красноярске руководителя лесохраны осудили на четыре года колонии за незаконные премии

Общая сумма причиненного государству ущерба составила 4,3 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Красноярска приговорил руководителя краевого госучреждения "Лесная охрана" Игоря Баранова к четырем годам колонии общего режима за незаконное премирование, сообщила прокуратура Красноярского края.

"Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя краевого государственного казенного учреждения "Лесная охрана". Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2018 по 2021 годы Баранов издавал незаконные приказы о премировании подчиненных работников. Полученные деньги он присваивал. "Размер необоснованного вознаграждения превысил 3 млн рублей. Кроме того, обвиняемый давал указания подписывать табель учета рабочего времени в отношении сотрудника, который фактически не был трудоустроен в учреждении. На основании подложных сведений фиктивно трудоустроенному работнику начислялась заработная плата, которую обвиняемый также присваивал. Таком способом он похитил из бюджета 1,2 млн рублей. Общая сумма причиненного государству ущерба составила 4,3 млн рублей", - пояснили в прокуратуре.