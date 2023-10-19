19 октября, 05:19

В Армении суд продлил арест сына экс-президента страны Кочаряна на два месяца

Ему инкриминируют избиение четырех полицейских

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ереване продлил арест сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Кочубаев.

"Суд одобрил ходатайство [прокуратуры] и продлил на два месяца арест Левона Кочаряна", - отметил он.

Сын бывшего лидера Армении был задержан во время антиправительственной демонстрации 22 сентября, ему инкриминируют избиение четырех полицейских. Сам он опровергает эти обвинения. Адвокатская команда считает, что арест обусловлен политическими взглядами Левона Кочаряна и его отца. 

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