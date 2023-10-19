Жителя Норильска задержали за призывы к взрывам и поджогам

В пресс-службе регионального управления ФСБ сообщили, что мужчина делал это "с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти" России

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Норильске мужчину, призывавшего в социальных сетях к взрывам и поджогам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Установлено, что мужчина в социальной сети "ВКонтакте" призывал пользователей к организации взрывов и поджогов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Он признался в содеянном и сотрудничает со следствием.