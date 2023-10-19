СМИ: на юге Ливана повредили памятник иранскому генералу при ударе израильских ВВС

По информации Al Mayadeen, удары нанесли по району Кфар-Шуба и высотам Эль-Увейса поблизости от города Эт-Тайбе

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали рано утром пограничные районы Ливана. Как передал телеканал Al Mayadeen, удары были нанесены по району Кфар-Шуба и высотам Эль-Увейса поблизости от города Эт-Тайбе.

По информации телеканала, одной из целей израильского рейда стал памятник бывшему командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Касему Сулеймани. В результате атаки бюст иранского генерала, установленный в Кфар-Килле, получил повреждения.

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" вместе с отрядами добровольцев из других стран региона сражались с 2012 года в Сирии на стороне правительственной армии против бандформирований. Сулеймани курировал их военные операции и внес большой вклад в разгром террористических группировок в арабской республике.