СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве иранского режиссера Мехрджуи

Информации о том, причастен ли задержанный к смерти жены режиссера Вахиды Мохаммадифар, не поступало

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Ирана задержали подозреваемого в причастности к убийству иранского режиссера, сценариста и продюсера Дарьюша Мехрджуи. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, подозреваемый находился в числе задержанных ранее, его причастность к убийству режиссера была установлена в ходе следственных мероприятий. Допросы подозреваемых продолжаются. Агентство не привело информации, причастен ли подозреваемый также к убийству жены режиссера Вахиды Мохаммадифар.

15 октября Мехрджуи и его жена были найдены мертвыми в своем доме примерно в 30 км от Тегерана, тела обнаружила их дочь Мона Мехрджуи. Прибывшие на место происшествия криминалисты нашли на шее режиссера следы от острого предмета, а также следы от удара тупым предметом на голове. Эксперты полагают, что смерть Мохаммадифар наступила в результате удушья. Ранее супруга режиссера заявляла об угрозах в социальных сетях, однако полиция жалоб не получала.