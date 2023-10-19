В Алтайском крае изъяли 223 кг синтетических наркотиков

В регионе выявили две нарколаборатории

ТАСС, 19 октября. В Алтайском крае выявили две лаборатории по производству синтетических наркотиков. Общий объем изъятых наркотических средств составил 223 кг, сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ России по региону.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии в регионе пресечена деятельность двух лабораторий по производству синтетических наркотических средств в особо крупном размере для последующего сбыта. Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых синтетических наркотических средств составил 223 кг", - говорится в сообщении.

По данным следствия, первая нарколаборатория действовала на территории Троицкого района Алтайского края. Ее организовали два брата в жилом доме. "При обыске помещения изъято около 12 кг готового мефедрона, 10 кг наркотика на этапе кристаллизации. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе изъята ранее сформированная фигурантами тайниковая закладка с 6 кг мефедрона", - пояснили в пресс-службе.

Вторую лабораторию по производству N-метилэфедрона создали трое жителей Алтайского края в жилом доме в Первомайском районе. Там изъяли более 205 кг синтетических наркотиков. "По обоим адресам также обнаружено и изъято более 150 кг прекурсоров, 2 тыс. л химических реагентов, свыше 1 тонны токсичных отходов, весы, упаковочный материал, фильтрационные установки, реакторы для производства синтеза наркотических веществ, компьютерное оборудование", - отметили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ России по Алтайскому краю в отношении членов двух преступных групп возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Обвиняемых заключили под стражу.