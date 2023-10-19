Осужденного на 10 лет экс-главу управления СК по Кузбассу досрочно освободили

Сергей Калинкин был осужден за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской"

ТАСС, 19 октября. Бывший начальник следственного управления СК России по Кемеровской области Сергей Калинкин, осужденный в 2021 году на 10 лет колонии за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской", освобожден досрочно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

"[Освобожден] постановлением суда. Было ходатайство об условно-досрочном освобождении", - рассказал собеседник агентства.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова приговорил Калинкина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей. Двое его подчиненных получили по 6 лет колонии общего режима, двое бывших заместителей губернатора Кузбасса, Алексей Иванов и Александр Данильченко, приговорены к 6 и 5,5 года колонии общего режима соответственно, бывшая начальница регионального департамента административных органов Елена Троицкая - к 5,5 года колонии общего режима.

Уголовное дело о вымогательстве акций кузбасского АО "Разрез "Инской" возбудили в 2016 году. Как установлено судом и следствием, фигуранты вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова 51% акций предприятия. По указанию Калинкина в отношении Цыганкова было незаконно возбуждено дело, при содействии Калинкина его сообщники, угрожая Цыганкову заключением под стражу, вынудили его передать им акции.

Кроме того, в апреле 2012 года Калинкин, занимая на тот момент должность первого заместителя главы следственного управления СК РФ по Кузбассу, получил взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн рублей за общее покровительство по службе. Еще один автомобиль стоимостью 6,5 млн рублей он получил в октябре 2014 года, уже являясь руководителем регионального управления СК. В качестве свидетеля по делу проходил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев, возглавлявший регион на момент совершения преступлений.