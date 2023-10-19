В Новосибирске задержали двух киллеров, напавших на бизнесмена

Пострадавший остался жив после как минимум семи выстрелов из пистолета

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске задержали двух исполнителей покушения на убийство, которые напали на 40-летнего бизнесмена. Суд заключил их под стражу, сообщили в управлении СК по региону.

Как сообщали в августе в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в ночное время на одной из улиц города, однако тогда было известно только об одном стрелявшем. Полиция объявила его в розыск.

"По данным следствия, организатор преступления ввиду давних личных неприязненных отношений с 40-летним знакомым, вызванных разногласиями в предпринимательской деятельности, разработал преступный план, направленный на совершение убийства последнего, для организации которого привлек двух знакомых. В ночь на 15 августа 2023 года мужчины, дождавшись потерпевшего на парковочной стоянке, произвели в него не менее семи выстрелов из пистолета. Двум исполнителям предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство и по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Довести свои преступные действия до конца соучастникам не удалось, бизнесмен остался жив. Организатор преступления пообещал исполнителям около 10 млн рублей за совершение убийства. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.