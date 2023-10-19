В Подмосковье убили сына и тещу Стаса Намина

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что подозреваемого в убийстве задержали, по предварительным данным, это старший сын музыканта Роман Микоян

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями найдены в коттедже в дереве Крюково, подозреваемый в убийстве задержан. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об убийстве 30-летнего сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, по предварительным данным, подозреваемый - старший сын музыканта Роман Микоян. "Следователем следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан их родственник", - говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.

Как отметили в СК, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. "В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании [подозреваемому] меры пресечения", - добавили в прокуратуре области.

Артем Микоян - художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук советского государственного деятеля Анастаса Микояна.