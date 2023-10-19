В Подмосковье ребенок утонул в бассейне

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка утонула в бассейне одного из фитнес-клубов в Видном. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, вечером 18 октября ребенок плавал в бассейне. В какой-то момент отец девочки снял с нее спасательный жилет, после чего она утонула. На месте ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, но спасти его не удалось.

"Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз", - заключили в ГСУ.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. "В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе.