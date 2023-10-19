19 октября, 06:59

Жителя Челябинска осудили за контрабанду в Японию и США частей военных самолетов

Мужчину приговорили к условному лишению свободы на срок пять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Екатеринбурге перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию, который организовал житель Челябинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию. 40-летний житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения. Его помощник приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации. Житель Челябинска находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы, содержимое посылок умышленно скрывал. Так, под видом игрового джойстика пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в Вооруженные силы России для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения", - говорится в сообщении.

Также житель Челябинска пытался отправить в другую страну маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя на самолетах типа Су-17 и Су-24. Мужчину и его подельника приговорили к условному лишению свободы на срок пять лет с испытательным сроком пять лет. 

Теги:
ЯпонияСШАРоссияЧелябинская область
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