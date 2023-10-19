19 октября, 07:45

Kyodo сообщило об аресте в Китае подозреваемого в шпионаже гражданина Японии

Его задержали за нарушение местного законодательства

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудник японской фармацевтической компании Astellas, который ранее был задержан в Китае, официально помещен под арест. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В сентябре гражданина Японии поместили в следственный изолятор в связи с возможным выдвижением против него уголовного обвинения. Тогда же Пекин, по сообщениям японских властей, уведомил Токио о том, что решение о его аресте может быть принято в течение месяца.

50-летнего сотрудника Astellas задержали в Китае за нарушение местного законодательства в марте, незадолго до его запланированного возвращения в Японию. В Китае после ужесточения в 2014 году законодательства о пресечении шпионажа граждан Японии задерживали по меньшей мере 16 раз. 

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