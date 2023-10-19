Экс-владельца бара в Чите осудили на 6,5 года за попытку мошенничества на 10 млн рублей

За деньги Эльшан Алиев обещал знакомому предпринимателю помочь решить вопрос о прекращении уголовного дела о взятках

ЧИТА, 19 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил бывшего владельца магазина-бара "Айпара" Эльшана Алиева к 6,5 года колонии за попытку мошенничества на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Забайкальского каря и регионального следственного управления СК РФ.

"Суд установил, что в период с апреля по июль 2023 года Эльшан Алиев, зная о возможном привлечении знакомого ему предпринимателя к уголовной ответственности за дачу взяток, попытался похитить у него денежные средства в сумме 10 млн рублей. [Ему назначили] наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Алиев сообщил потерпевшему, что якобы знаком с сотрудниками правоохранительных органов. И за взятку они помогут решить вопрос о прекращении уголовного дела. На самом деле обвиняемый ни с кем не контактировал и планировал присвоить деньги.

Тогда предприниматель обратился в органы ФСБ. Под контролем оперативных работников мужчина передал Алиеву 3 млн рублей - первую часть от требуемой суммы. В этот момент его задержали и после заключили под стражу. На этапе предварительного следствия подозреваемый полностью признал вину.

Алиева ранее судили за то, что в сентябре 2015 года он закрыл в своем магазине сотрудников региональной службы по тарифам, которые собирались оформить протокол о незаконной торговле алкоголем. Тогда ему назначили 3,5 года колонии, но он провел в заключении только 1,5 года. В 2016 году магазин "Айпара" закрывали, но он продолжал работать, поскольку владельцы переоформили юридическое лицо на подставного человека. За это Алиева в 2021 году приговорили еще к 3,5 года колонии.