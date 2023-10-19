19 октября, 07:28,
обновлено 19 октября, 07:50

Мотивом убийства сына Стаса Намина могли стать имущественные разногласия

© ГСУ СК России по Московской области

По предварительным данным, подозреваемый - старший сын музыканта Роман Микоян

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Одной из версий мотива убийства сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко в Подмосковье стали имущественные разногласия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи рассматривают имущественные разногласия как одну из версий убийства сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в дереве Крюково найдены тела Микояна и его бабушки. По предварительным данным, подозреваемый - старший сын музыканта Роман Микоян. В свою очередь в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый отправлен на медицинское освидетельствование.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. "В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании [подозреваемому] меры пресечения", - отметили в областной прокуратуре.

Артем Микоян - художник и кинематографист, сын Стаса Намина и правнук советского государственного деятеля Анастаса Микояна. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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