Омского фермера оштрафовали на 3,3 млн рублей за гибель пчел

Владелец хозяйства не предупредил пасеки об обработке полей ядохимикатами

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов взыскала с омского фермера 3,3 млн рублей за гибель пчел у четырех пасечников, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Омской области.

Суд установил, что пчелы на четырех пасеках погибли прошлым летом после обработки местным фермером полей рапса ядохимикатами. При этом в нарушение законодательства владельцы пчел не были оповещены об обработке посевов. Лабораторные экспертизы подтвердили вину фермерского хозяйства. Его глава оплатил ущерб лишь после вмешательства приставов, которые наложили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств крестьянско-фермерского хозяйства.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2022 году в Омской области официально были зарегистрированы случаи гибели пчел на территории 10 подворий. При этом могло пострадать гораздо больше хозяйств, так как многие не регистрируют свои пасеки и не обращаются к надзорным органам.