19 октября, 07:43
Военная операция на Украине

ФСБ предостерегла двух жителей Волгограда от госизмены в пользу Украины

По данным ведомства, мужчина и женщина общались с представителями украинских госорганизаций

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Управление ФСБ по Волгоградской области объявило официальное предостережение двум жителям Волгограда о недопустимости совершения государственной измены в пользу Украины, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

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"Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией двум местным жителям", - говорится в сообщении.

Волгоградец по телефону общался с представителем Службы безопасности Украины и пожелал перейти на сторону противника в военное время при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства Украины. Еще одна местная жительница неоднократно пыталась выйти на связь с представителями украинских госорганизаций, чтобы получить информацию о привилегиях военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во время обысков оперативники изъяли у женщины мобильный телефон с переписками в интернет-мессенджерах. 

Теги:
УкраинаРоссияВолгоградская областьВоенная операция на Украине
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