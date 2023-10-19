В Екатеринбурге задержали предполагаемых участников и лидера ОПГ

Четверых подозреваемых доставили в управление по борьбе с организованной преступностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге предполагаемых членов и лидера организованной преступной группы (ОПГ). Всего задержаны четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

"Бойцы специального отряда быстрого реагирования "Вогул" управления Росгвардии по Свердловской области оказали содействие сотрудникам регионального управления уголовного розыска в задержании предполагаемых членов и лидера преступной группировки. Задержаны четверо подозреваемых", - говорится в сообщении.

В автомобиле, на котором передвигались задержанные, найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова. Оружие отправили на экспертизу для проверки на причастность к совершенным преступлениям, добавили в ведомстве. Подозреваемых доставили в управление по борьбе с организованной преступностью.