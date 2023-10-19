Таможенники в Подмосковье задержали получателя посылки с 3 кг андрогенного стероида

Контрабандист регулярно получал таким способом запрещенный товар крупными партиями, затем дробил заказ на мелкие дозы и рассылал по России через службу экспресс-доставки

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники Московской таможни в Химках задержали 35-летнего россиянина при получении посылки с 3 кг тестостерона энантата, являющегося анаболически-андрогенным стероидом. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"Международное почтовое отправление поступило из Китая. В коробке таможенники обнаружили 3 фольгированных пакета серого цвета без маркировки с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это сильнодействующее вещество "тестостерон энантат" общей массой более 3 кг", - говорится в сообщении.

Установлено, что контрабандист регулярно получал таким способом запрещенный товар крупными партиями, затем дробил заказ на мелкие дозы и рассылал по России через службу экспресс-доставки. Также выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Он арестован, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.