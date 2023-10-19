В Белоруссии арестовали обвиняемого в совершении двух изнасилований в России

По данным следствия, житель Витебской области совершил эти преступления в августе и октябре 2020 года в Королеве

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Белорусские следователи предъявили жителю Витебской области обвинение в совершении двух изнасилований, совершенных в Российской Федерации в 2020 году. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

"По результатам расследования следователи управления СК по Витебской области предъявили 33-летнему мужчине обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 166 (изнасилование) и ч. 2 ст. 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия и угрозой его применения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается на сайте следственного ведомства.

По данным следствия, в августе и октябре 2020 года в Королеве были совершены два изнасилования. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что нападавшим оказался 33-летний уроженец Витебской области, который решил спрятаться в Белоруссии. "Сотрудники милиции задержали 33-летнего обвиняемого. В ходе расследования уголовного дела он вину не признал. Однако собранные следователями управления СК по Витебской области и компетентными органами Российской Федерации доказательства были неопровержимы: показания потерпевших, очные ставки, вещественные доказательства, а также биологический материал обвиняемого, обнаруженный на предметах в местах изнасилований, на одежде и телах девушек", - отметили в белорусском СК.

Судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что "в периоды времени, относящиеся к инкриминируемым деяниям, мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - добавили в Следственном комитете Белоруссии.