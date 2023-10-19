19 октября, 08:15

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Дербенте и Дагестанских Огнях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"По информации от сейсмостанции Махачкалы, зарегистрировано сейсмособытие в акватории Каспийского моря. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7. Толчки на поверхности ощущались в Дербенте и в городе Дагестанские Огни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эпицентр находился в 105 км от города Дербента на глубине 25 км. "О разрушениях и пострадавших информация не поступала", - добавили в пресс-службе. 

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© Информационное агентство ТАСС
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