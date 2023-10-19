В Астраханской области выявили мошенничество при обеспечении жильем детей-сирот

СУ СК России по региону возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления по продаже квартир

АСТРАХАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Директор коммерческой организации в Астраханской области подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с продажей 11 квартир для обеспечения жильем детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области проводились аукционы на приобретение жилых помещений для обеспечения детей-сирот на вторичном рынке жилья, расположенных в регионе. По результатам аукционов с коммерческой организацией заключили госконтракты на приобретение квартир.

"СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фактический директор данной организации, зная о том, что предоставляемые квартиры не соответствуют по техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям аукционной документации и условиям государственного контракта, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников агентства подписал акты приема-передачи 11 квартир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в отношении одного из руководителей агентства возбудили уголовное дело по факту получения взятки за прием вышеуказанных жилых помещений, которые не соответствовали требованиям аукционной документации и условиям госконтракта.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие устанавливает иные лица, причастные к совершению данных преступлений. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, добавили в ведомстве.