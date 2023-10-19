В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом и вилкой на племянницу

Он также пытался душить двухлетнюю девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который напал с консервным ножом и вилкой на свою двухлетнюю племянницу, а затем незаконно удерживал ее. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В Екатеринбурге ранее судимый мужчина подозревается в покушении на убийство и незаконном лишении свободы своей малолетней племянницы. Подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Машиностроителей, беспричинно проявив агрессию, вооружился консервным ножом и металлической вилкой и напал на находившуюся в квартире свою двухлетнюю племянницу. Подозреваемый схватил девочку руками и стал незаконно удерживать, подставив консервный нож и вилку к ее шее", - говорится в сообщении.

Мать девочки вызвала сотрудников полиции. Когда они вошли в квартиру, мужчина начал душить ребенка. "Жизнь девочки была спасена в результате грамотных действий полицейских, которые нейтрализовали нападавшего, применив к нему обусловленную экстремальной ситуацией физическую силу", - добавили в ведомстве.

"Фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней. Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали [мужчину]", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В МВД добавили, что серьезных повреждений девочке мужчина нанести не успел. Подозреваемый ранее проживал в Асбесте, был неоднократно судим за оборот наркотиков и причинение вреда здоровью. В Екатеринбурге находился в гостях у сестры. Задержанного поместили в медучреждение.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней) и п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).