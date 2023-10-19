19 октября, 08:58

Задержанную в Италии супружескую пару из России вышлют во Францию

Во Франции россиян обвиняют в совершении хакерских атак

РИМ, 19 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция страны, постановил выдать супружескую пару из Санкт-Петербурга Франции, по запросу которой россияне были задержаны. Как ТАСС сообщил адвокат Ренато Музелла, решение окончательное.

"Кассационный суд подтвердил решение (об экстрадиции - прим. ТАСС) первичной инстанции", - сообщил юрист.

Во Франции россиян обвиняют в совершении хакерских атак. Изначально апелляционный суд в Италии отклонил запрос об экстрадиции в связи с недостаточностью материалов ведущегося следствия. Однако затем судейская комиссия сменилась, и при повторном направлении материалов из Франции запрос был удовлетворен. Россияне отвергли все обвинения и отказались от экстрадиции во Францию, где должны будут предстать перед судом. Они приехали в Италию на отдых, у них были контакты с сотрудниками Генконсульства РФ в Милане. 

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