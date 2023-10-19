В Пензенской области экс-министра культуры осудили за организацию мошенничества

Татьяну Курдову приговорили к трем годам лишения свободы условно

ПЕНЗА, 19 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы приговорил экс-министра культуры и туризма Пензенской области Татьяну Курдову к трем годам лишения свободы условно за организацию растраты и мошенничество. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Курдовой назначено окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок один год и шесть месяцев. Наказание <...> считать условным с испытательным сроком три года", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что в 2018 году Курдова, занимавшая на тот момент пост министра, через директора Пензенского областного драмтеатра Александра Фомина фиктивно трудоустроила в учреждение культуры свою беременную дочь. С 2018 по 2021 год женщине были незаконно перечислены более 77 тыс. рублей из средств драмтеатра, а также почти 309 тыс. рублей в виде выплат в связи с материнством. Курдова признала вину частично.

Экс-директор драмтеатра Александр Фомин был признан виновным в растрате, мошенничестве, а также получении взятки. В 2022 году он получил 30 тыс. рублей за заключение договоров по музыкальному сопровождению двух спектаклей. Свою вину он признал, ему назначено четыре года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Курдова возглавляла управление культуры и архива Пензенской области с конца 2015 года. В 2017 году, после переименования управления в министерство, стала министром культуры. Занимала эту должность до конца 2021 года.