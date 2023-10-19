В Омске задержали участников группировки по делу о хищении 160 млн рублей

В состав группы входили девять человек, включая сотрудников банков

ТАСС, 19 октября. Правоохранительные органы задержали в Омске предполагаемых участников преступной группировки, включавшей сотрудников банков, которые похитили с помощью получения незаконных кредитов около 160 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Омской области и следователями УМВД России по региону пресечена деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в серии хищений средств кредитно-финансовых организаций. Полицейские задержали предполагаемых участников преступного сообщества мошенников", - приводит пресс-центр МВД России слова Волк.

По версии следствия, преступная группировка состояла из девяти жителей Омской области и Алтайского края. Они находили в интернете и с помощью расклейки объявлений людей, которым банки отказывали в выдаче заемных средств. Под видом помощи в получении кредитов в банке их оформляли в качестве сотрудников учрежденных мошенниками коммерческих организаций, подключали к зарплатным проектам, создавая иллюзию получения регулярных денежных вознаграждений. Входящие в состав группировки работники банков вносили в заявку на выдачу займов заведомо недостоверные сведения, обеспечивая получение кредитов.

За свои услуги мошенники брали 40% от полученной суммы, убеждая людей, что вопрос с возвращением этих средств банку они решат самостоятельно. На самом деле эти средства похищались. По предварительным данным, группировка за период с января 2019 года по февраль 2023 года совершила на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 69 хищений в крупном и особо крупном размере. Сумма причиненного ущерба составляет около 160 млн рублей.