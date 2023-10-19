Пациенты частной клиники на юге Москвы пострадали при пожаре

Возгорание произошло в Международной академической клинике

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы госпитализированы после возгорания, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

"В частной клинике на Автозаводской улице произошел пожар, его площадь составила 3 кв. м, он ликвидирован. Горение происходило в кабинете на первом этаже. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, уточнив, что из клиники также были эвакуированы 10 человек.

Число пострадавших устанавливается. Они госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По данным из открытых источников, возгорание произошло в Международной академической клинике.