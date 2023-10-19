В Новороссийске уничтожили торпеду времен ВОВ

Взрывоопасный предмет нашли при проведении подводно-технических работ в районе набережной 13 октября

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты уничтожили торпеду времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в районе набережной в Новороссийске. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Торпеда времен Великой Отечественной войны типа "53-39" образца 1938 года, обнаруженная в районе Набережной имени Адмирала Серебрякова, ликвидирована в 11:18. В ликвидации задействовано 9 единиц техники, 74 человека личного состава, 3 плавсредства ВМФ", - говорится в сообщении.

Взрывоопасный предмет нашли при проведении подводно-технических работ на участке акватории морского порта Новороссийск 13 октября, в связи с этим в районе обнаружения ввели локальный режим ЧС.