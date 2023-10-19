В Новосибирске расследуют факт смерти мужчины у вокзала, которому отказали в медпомощи

По данным СМИ, врачи медпункта на вокзале отказались идти на помощь, объяснив, что это не их ответственность

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Западно-Сибирская железная дорога начала служебное расследование после сообщений о смерти мужчины на площади у железнодорожного вокзала в Новосибирске после того, как медики в медпункте на вокзале отказались оказать ему помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железной дороги.

"В настоящее время по факту инцидента проводится служебное расследование, все обстоятельства этого случая устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

Факт смерти мужчины ТАСС подтвердили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина умер из-за неоказания первой помощи. Росздравнадзор также инициировал проверку.

Ранее издание "НГС.Новосибирск" сообщило со ссылкой на очевидца, что на остановке рядом с железнодорожным вокзалом в Новосибирске пожилому мужчины стало плохо. Находящиеся рядом люди обратились в медпункт, находящийся на вокзале, однако врачи отказались идти на помощь, объяснив, что это не их ответственность.