В отношении двух жителей Смоленской области возбудили второе уголовное дело о диверсии

Фигуранты находятся в одном из следственных изоляторов региона

ТАСС, 19 октября. Второе уголовное дело возбудили в отношении двоих жителей Смоленской области, задержанных после поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне, по статье о диверсии, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) в отношении двух уроженцев Духовщинского района. Злоумышленники сознались в содеянном, рассказав, что уничтожили релейный шкаф по заданию [неизвестного], с которым познакомились в мессенджере. За выполнение данной работы им было обещано денежное вознаграждение, которое в итоге они не получили. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в распространенном сообщении.

Накануне правоохранители задержали двоих 22-летних уроженцев Духовщинского района по подозрению в поджоге релейного шкафа на 337-м км перегона Сафоново - Милохово, релейный шкаф является элементом средств сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге. Как отметили в ведомстве, его повреждение могло привести к аварии на железнодорожных путях и массовым человеческим жертвам.

В отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), они находятся в одном из следственных изоляторов региона.