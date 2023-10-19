Поселок Печенга в Заполярье остался без света, воды и тепла из-за аварии на ЛЭП

В населенном пункте проживают около 2 тыс. человек

МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Электричество, отопление и водоснабжение отключены в поселке Печенга Печенгского округа в Мурманской области из-за возгорания опоры линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила администрация округа на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Уважаемые жители поселка Печенга, в связи с возгоранием опоры ЛЭП [произошло] отключение электроснабжения с последующим отключением холодной, горячей воды и теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Поселок городского типа Печенга находится на одноименной реке, на 120 км северо-западнее Мурманска, неподалеку от Печенгской губы Баренцева моря и в 1 км от границы с Норвегией. По данным из открытых источников, в поселке проживают около 2 тыс. человек.