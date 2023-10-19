Подозреваемый в убийстве сына Стаса Намина признался в преступлении

Речь идет о брате убитого

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки, которым оказался брат убитого, признался в преступлении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, следственные действия с подозреваемым продолжаются.

"Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают работать с подозреваемым в двойном убийстве в городском округе Истре. На допросе мужчина признался в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.