После угроз военкору "Известий" возбудили дело о воспрепятствовании работе журналиста

Уголовное дело, возбужденное по факту вандализма и угрозы убийством после того, как у квартиры Валентина Трушнина нарисовали пентаграмму, передали в территориальный орган СК России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено после телефонных звонков и сообщений с угрозами военкору "Известий" Валентину Трушнину. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"По материалам, поступившим из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, возбуждено уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело, возбужденное по факту вандализма и угрозы убийством после того, как у квартиры Трушнина двое нарисовали пентаграмму, изъято из органов полиции и передано в территориальный орган СК России. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемых в совершении преступлений меры пресечения. "Результаты расследования контролируются прокуратурой", - добавили в надзорном ведомстве.

17 октября на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. Возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме и угрозе убийством (214 УК РФ и 119 УК РФ). При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. Накануне после отмеченных фактов прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что задержанные нарисовали пентаграмму у квартиры Трушнина по одному из заданий, полученных через чат-бот с территории Украины. За его выполнение задержанным обещали небольшое денежное вознаграждение.