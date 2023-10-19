В Саратове экс-сотрудника РЖД обвинили в получении взятки

Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Следователи в Саратове предъявили обвинение бывшему сотруднику ОАО "Российские железные дороги" в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Саратову регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 октября злоумышленник в своем служебном кабинете получил через посредника от сотрудников предприятия общественного питания 450 тыс. рублей. Это была часть от требуемой суммы в 1,15 млн рублей. За взятку подозреваемый пообещал поспособствовать в заключении договора между предприятием и ОАО "РЖД" по организации питания в детских лагерях.

Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. В отношении взяткодателей следователи возбудили уголовное дело о даче взятки.