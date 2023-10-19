Число погибших в Израиле россиян достигло 19

В посольстве РФ в Израиле сообщили, что пропавшими без вести числятся семь россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Число российских граждан, погибших на израильской территории с начала обострения ситуации в регионе, увеличилось до 19, в списках пропавших без вести значатся 7 соотечественников. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 19 октября, по уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", - проинформировала она.

"Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан", - добавила пресс-секретарь посольства. Ранее сообщалось о 16 погибших россиянах и 9 пропавших без вести.