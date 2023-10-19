19 октября, 10:51,
обновлено 19 октября, 11:11
Палестино-израильский конфликт

Посольство РФ сообщило, что два россиянина находятся в заложниках в секторе Газа

Посольство ранее сообщало об одном россиянине среди заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере двое граждан России находятся в заложниках в секторе Газа после обострения ситуации в регионе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

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"По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - проинформировала она.

Ранее посольство сообщало об одном россиянине среди заложников, находящихся в Газе. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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