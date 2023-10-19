Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Зиявудину Магомедову

Слушания перенесли на 26 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский городской суд перенес на 26 октября проверку законности приговора совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и другим осужденным по его делу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд не смог приступить к рассмотрению жалоб защиты по процессуальным основаниям, слушания перенесены на 26 октября", - сказала собеседница агентства.

Причиной переноса заседания послужило то, что некоторые осужденные и их адвокаты не получили дополнительные апелляционные жалобы и не были знакомы с их доводами.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 2,5 млн рублей штрафа.

Другим фигурантам дела суд назначил от 7 до 12 лет лишения свободы: бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову - 10 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову - 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, бывшему главе компании "Интэкс" Артуру Максидову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей.