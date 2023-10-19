В Чувашии в ДТП пострадали шесть человек

Среди пострадавших оказались двое детей

ТАСС, 19 октября. Авария с участием двух автомобилей произошла в деревне Александровка в Чувашии, в результате пострадали шесть человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"19 октября в Комсомольском округе в деревне Александровка произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров легковушек, в том числе девочки четырех и пяти лет, которые перевозились в салоне без специальных удерживающих устройств", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, 35-летняя водитель ВАЗ-2111 выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Changan под управлением 31-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются.