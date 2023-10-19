На Украине предъявили обвинения соратнику Медведчука Гольдарбу

Экс-ведущего закрытого телеканала Newsone подозревают в коллаборационизме и оправдании действий России по отношению к Украине

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила экс-ведущему закрытого телеканала Newsone и лидеру запрещенной в стране партии "Союз левых сил" Максиму Гольдарбу обвинения в коллаборационизме и оправдании действий России по отношению к Украине. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале службы.

"Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба - экс-ведущего телеканалов [Виктора] Медведчука и лидера запрещенной на Украине политической партии "Союз левых сил", - говорится в заявлении. По утверждению СБУ, находящийся за пределами Украины Гольдарб публиковал на своем YouTube-канале и в Telegram-канале материалы в поддержку властей РФ, а также неоднократно участвовал в телемостах с российскими журналистами.

12 октября СБУ предъявила другой экс-сотруднице телеканала Newsone Диане Панченко обвинение в госизмене. В январе Служба безопасности Украины обвинила журналистку в оправдании действий России. По утверждению ведомства, Панченко в августе 2022 года уехала в Донецк, где "продолжила распространять враждебную пропаганду посредством манипулятивных сюжетов".

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK и к их владельцу депутату Тарасу Козаку - соратнику Медведчука. Позже персональные санкции были введены против Медведчука, его жены, главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, а также в отношении других граждан Украины.

22 октября 2022 года Служба безопасности Украины заявила об окончательном запрете в стране 12 "пророссийских партий", в числе которых "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа - За жизнь", Компартия Украины, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Государство", "Левая оппозиция", Партия справедливости и развития, "Русь единая", Прогрессивная социалистическая партия. По данным СБУ, с февраля 2022 года служба открыла более 80 уголовных дел и предъявила 37 обвинений в "пророссийской" деятельности.