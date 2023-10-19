В ДТП в Калужской области погиб один человек

Еще трое пострадали

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое получили ранения после столкновения в Калужской области микроавтобуса, перевозившего рабочих РЖД, и "Газон Next", сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"В результате столкновения телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре пассажира микроавтобуса, один из которых скончался на месте ДТП, остальные доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в четверг в Людиновском районе на дороге Киров - Людиново - Брянск водитель автомобиля "Газон Next" столкнулся с автомобилем "Соболь", перевозившим рабочих ОАО "РЖД". Машина ехала в попутном направлении.

По уточненной информации УМВД России по региону, в ДТП погиб пассажир автомобиля "ГАЗ Соболь", еще один пассажир и водитель госпитализированы.