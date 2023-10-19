В Челябинской области задержали наркокурьеров

У них изъяли порядка 20 кг синтетических наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Дело о покушении на сбыт порядка 20 кг синтетических наркотиков возбудили в Челябинской области. Фигуранты заключены под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области при проведении оперативных мероприятий на трассе в Красноармейском районе остановили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. <…> При досмотре машины полицейские обнаружили и изъяли из багажника транспортного средства несколько свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что содержимым является синтетический наркотик мефедрон общим весом порядка 20 кг", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). Фигуранты заключены под стражу.

По предварительной информации полиции, злоумышленники являются межрегиональными оптовыми наркокурьерами нелегального интернет-магазина, специализирующегося на торговле запрещенными веществами. Преступники планировали сбывать наркотики через тайники по всему Уральскому федеральному округу.