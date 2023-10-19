Подозреваемого в хранении наркотиков депутата Госсовета Татарстана лишили полномочий

Решение было принято на 48-м заседании парламента

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Рустема Хасанова. Решение было принято на 48-м заседании парламента, депутаты поддержали его единогласно.

"Депутат Государственного совета Рустем Ринатович Хасанов направил и представил в Госсовет заявление о сложении полномочий депутата парламента Татарстана", - сказал глава парламента Фарид Мухаметшин.

Ранее пресс-служба СУ СК России по Татарстану сообщала о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотических средств в отношении депутата Государственного совета Татарстана. По версии следствия, 17 сентября 2023 года на улице Беломорской города Казани подозреваемый, у которого при себе находился полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства, был остановлен сотрудниками полиции. Мужчина выбросил пакет на дорогу, и в дальнейшем он был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Сам Рустем Хасанов опроверг ТАСС факт своего задержания со свертком наркотиков в руках. По его словам, при нем запрещающихся веществ обнаружено не было, а сверток лежал неподалеку от него на земле. Хасанов заявил, что на него был составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования, по результатам рассмотрения которого его обязали выплатить административный штраф 4 тыс. рублей.