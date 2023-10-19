Архангельская прокуратура начала проверку по факту отключения света на юге региона

Без света ранее остались 175 населенных пунктов в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском округах

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области начала проверку по факту отключений электроснабжения на юге региона, сообщает пресс-служба ведомства. 18 октября без света остались 175 населенных пунктов в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском округах.

"Органами прокуратуры области организована проверка по факту произошедшего в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском муниципальных округах аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электроснабжения осталось 175 населенных пунктов", - указано в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям или бездействию ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц органов местного самоуправления.

Причиной отключений стал снежный шторм.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе на 08:00 мск электроснабжение не восстановлено в 115 населенных пунктах. "Ситуация меняется, мы запрашиваем информацию, - сказала собеседница агентства. - Надо отметить, что почти везде в домах печное отопление, то есть люди не мерзнут, вода - из колодцев. Речь идет об отсутствии света. Мы будем выяснять, как велась подготовка к зимнему сезону, что после первого снегопада возникла такая ситуация".

По данным Севгидромета, в регионе местами ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), ветер с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем - до плюс 5 градусов.