Сотрудники МВД Дагестана изъяли документы в Минобрнауки региона

Министерство работает в штатном режиме

МАХАЧКАЛА, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранители изъяли документы в Министерстве образования и науки Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-служба Минобрнауки региона.

"В связи с распространившейся в сети Интернет 19 октября информацией Минобрнауки Республики Дагестана сообщает, что в ведомстве работниками следственного управления МВД по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции, в ходе которых были изъяты документы и материалы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время мероприятия завершены. Министерство работает в штатном режиме.

Ранее в местных социальных сетях появились сообщения об обысках у руководителей министерства. "В части проведения обысков по месту проживания руководителя, его первого заместителя и начальников отделов министерства - информация является ложной", - добавили в пресс-службе.