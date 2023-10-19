В Печенге восстановили электричество после аварии на ЛЭП

После подключения электричества возобновилась подача воды и тепла

МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Подача электричества, отопления и воды восстановлена в поселке Печенга Печенгского округа в Мурманской области после возгорания опоры линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщила администрация округа на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Работы окончены. Электроснабжение в поселке восстановлено", - говорится в сообщении. После подключения электричества возобновилась подача воды и тепла.

Ранее администрация Печенгского округа сообщала, что в связи с возгоранием опоры ЛЭП произошло отключение электроснабжения с последующим отключением холодной, горячей воды и теплоснабжения.

Поселок городского типа Печенга находится на одноименной реке, на 120 км северо-западнее Мурманска, неподалеку от Печенгской губы Баренцева моря и в 1 км от границы с Норвегией. По данным из открытых источников, в поселке проживают около 2 тыс. человек.