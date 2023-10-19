Полиция Петербурга задержала еще пятерых подростков по делу об избиениях прохожих

По данным ведомства, они признали вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские установили еще одну группу хулиганов, которые могут быть причастны к избиению случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Задержали пять человек, все - несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемых установили сотрудниками уголовного розыска, которые детально проанализировали ролики в Telegram-канале, ставшие несколько дней назад поводом для уголовного расследования в отношении группы выходцев из Азербайджана.

"В результате детального анализа видеоконтента, размещенного в Telegram-канале, который вызвал широкий резонанс, полицейские выявили несколько фактов нападений на случайных людей, которые были совершены другой группой лиц. При дальнейшем расследовании полицейские установили пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет, предположительно причастных к противоправным действиям, которые совершали под видеозапись", - говорится в сообщении.

Снятый материал подростки отправляли в Telegram-канал, администратора которого полиция по-прежнему разыскивает. Задержанных несовершеннолетних оперативники опросили и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. На опубликованных пресс-службой ГУ МВД видеокадрах подростки признают свою вину и раскаиваются в содеянном.

15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. Кадры нападений злоумышленники выкладывали в соцсети. На следующий день в пресс-службе городского главка СК сообщили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. В понедельник и вторник полиция задержала шестерых подозреваемых.

По информации ГУ МВД, в настоящее время из всех участников группы на свободе остается один - администратор Telegram-канала, в котором были опубликованы видео.