В Москве из офиса "Мегафона" украли технику Apple на сумму более 1 млн рублей

Среди краденных вещей 14 смартфонов, 7 пар наушников и 5 планшетов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 20 гаджетов Apple стоимостью более 1 млн рублей украли из головного офиса компании "Мегафон" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В головном офисе компании "Мегафон" в Оружейном переулке в ходе сверки товарно-материальных ценностей обнаружена недостача техники: 14 смартфонов, 7 пар наушников и 5 планшетов производства Apple. Приблизительный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый в краже установлен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.