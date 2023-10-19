СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина

Роман Микоян признал в ходе допроса, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Следователь СК предъявил обвинение пасынку Стаса Намина 39-летнему Роману Микояну в убийстве бабушки и брата. В ходе допроса он признал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

"Следователем следственного отдела по г. Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, по его словам, явился давний семейный конфликт", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Обвиняемый пояснил, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и совершил ее убийство. "Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию", - добавили в ведомстве. Следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу. В настоящее время назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. У обвиняемого взят материал для проведения токсикологического исследования для проверки на состояние опьянения. Проводятся допросы.

В четверг утром в подмосковной деревне Крюково найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков (Микоян). В пресс-службе Центра Стаса Намина ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и наркотикам". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.