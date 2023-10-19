В 100 населенных пунктах Архангельской области восстановили энергоснабжение

Без электричества остаются 75 населенных пунктов

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена в 100 из 175 оставшихся без света 18 октября населенных пунктах на юге Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"На 15:00 мск без электричества остаются 75 населенных пунктов, все они в Красноборском районе, то есть в трех районах электроснабжение восстановлено", - сказали в пресс-службе.

18 октября из-за снежного шторма без света остались 175 населенных пунктов в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском округах.

Энергетики продолжают работу по восстановлению подачи электричества. В частности, ведутся работы по восстановлению электроснабжения деревни Большая Пермогорского сельского поселения в Красноборском округе после отключения воздушной линии 10 кВ из-за снежного шторма. "Специалистам требуется значительное время для обхода и восстановления линии протяженностью почти 30 км. Бригады устраняют обрывы проводов из-за упавших из леса деревьев и налипания снега. Специалисты уже восстановили 18 км линии после многочисленных повреждений. Параллельно в деревню направлен резервный источник питания для подключения части потребителей. Поврежденные в деревне провода относятся к линиям связи", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Северо-Запад".

Филиал "Россети Северо-Запад" в Архангельской области продолжает работать в режиме повышенной готовности.

По данным Севгидромета, в регионе местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), ветер с порывами местами до 14 м/с, температура ночью ноль - минус пять градусов, днем до плюс пяти.

Продолжение работ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Северо-Запад", специалисты компании восстановили 1,2 тыс. км линий электропередачи в Архангельской области после снежного шторма. Энергетики включили 47 линий электропередачи и 431 трансформаторную подстанцию.

В настоящее время в архангельском филиале на смене 23 бригады, привлечены 25 единиц техники. "Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы осложняются тем, что подъезды к ЛЭП размыты водой, перекрыты завалами деревьев. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - добавили в пресс-службе.