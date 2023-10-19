В Калужской области возбудили дело после ДТП с участием пожарной машины

В результате аварии пострадали шесть пассажиров

КАЛУГА, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту аварии, произошедшей в районе поворота на город Белоусово Калужской области, с участием маршрутки и пожарной машины. В результате аварии пострадали шесть пассажиров, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту ДТП, произошедшего на Киевском шоссе в районе поворота на Белоусово", - говорится в сообщении.

Накануне маршрутное такси марки Fiat столкнулось с автомобилем "Камаз", принадлежащим МЧС, уточнили в пресс-службе. Шесть человек пострадали, трое из них были госпитализированы. "В результате указанного ДТП пассажир маршрутного такси получил тяжкий вред здоровью", - добавили в прокуратуре.