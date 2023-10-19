Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва

По данным газеты Blick, из-за этого отменили рейсы из Мюнхена, Франкфурта, Цюриха и Амстердама

ЖЕНЕВА, 19 октября. /ТАСС/. Международный франко-швейцарский аэропорт Базель - Мюлуз - Фрайбург был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила швейцарская газета Blick.

Власти Швейцарии подтвердили изданию, что "терминал пришлось эвакуировать по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва". Что именно послужило причиной эвакуации, не уточняется.

По данным газеты, в результате эвакуации были отменены рейсы из Мюнхена, Франкфурта, Цюриха и Амстердама. Часть рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту, перенаправили в Женеву.

Ранее в четверг газета Le Figaro сообщала об эвакуации в нескольких французских аэропортах из-за сообщений о якобы заложенной бомбе. По информации издания, рейсы отменены в аэропортах Бордо, Нанта, Лилля и Монпелье.